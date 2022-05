பேரறிவாளனை கட்டியணைத்த "தமிழக முதல்வர்!" கடுகடுக்கும் கதர்கள்! கருணாநிதி பாணியில் களமாடும் ஸ்டாலின்?

Chennai

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள பேரறிவாளனை முதல்வர் ஸ்டாலின் கட்டிப்பிடித்து வரவேற்ற நிகழ்வை கதர் சட்டை யை சேர்ந்த சில சீனியர் தலைவர்கள் விரும்பவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

பேரறிவாளன், ஆயுள் தண்டனையை முடித்ததால், சட்டப்படி விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரே தவிர அவர் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்யப்படவில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் அழகிரி வெளியிட்ட அறிக்கை இதன் பின்னணியில் இருந்து வந்தது என்கிறார்கள் சத்தியமூர்த்தி பவன் வட்டாரத்தினர்.

ஈழத்தமிழர் விவகாரத்தில் எப்போதுமே ஆதரவு நிலையை எடுத்து வந்தவர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி. இவரது வெளிப்படையான ஆதரவு நிலைப்பாடு காரணமாகத்தான் இரண்டு முறை கட்டம் கட்டப்பட்டு மத்திய ஆட்சியாளர்களால், ஆட்சி கலைப்புக்கு உள்ளானார்.

பேரறிவாளன் விடுதலைக்கு எதிர்ப்பு.. வாயில் வெள்ளை துணி கட்டி காங். இன்று தமிழ்நாடு முழுக்க போராட்டம்

English summary

DMK vs Congress fight over Perarivalan: It is said that some senior leaders in Congress upset with Chief Minister MK Stalin who embrace and welcome Perarivalan, who has been convicted and released in the Rajiv Gandhi assassination case.