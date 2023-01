திருமாவளவனின் தியேட்டர் பேச்சு! திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறும் உத்தேசம் கிடையாது! விசிக நிர்வாகி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தியேட்டர்கள் ஒருவர் கையில் இருப்பதாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பேசியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வரும் உத்தேசம் கிடையாது என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் பாவலன் தெரிவித்துள்ளார்.

2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதற்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருந்தாலும் இப்போதே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் திரைமறைவில் நடந்து கொண்டுதான் வருகின்றன.

அது போல் சங்கேத மொழியிலும் இந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டுதான் வருகின்றன. இதில் முக்கியமாக திமுக கூட்டணியில் பாமக இணைவதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இடும்பன் பட விழாவில் பேசிய விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் , திரையரங்குகள் ஒருவரது பிடியில் இருக்கின்றன என தெரிவித்திருந்தார். இது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது திமுக கூட்டணியில் பாமக வருவதால் அங்கிருந்து வெளியேற திருமாவளவன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் என பரவலாக பேசப்பட்டது.

திருமாவளவன் சாதிக் கட்சி தலைவராக இருக்க கூடாது.. பொதுவான தலைவராக இருக்கனும்.. திருநாவுக்கரசர்!

Exclusive: Viduthalai Chiruthaigal Katchi State Spokesperson Pavalan clarifies why Thirumavalavan speak about theatre issue and there is no idea to come out from DMK alliance.