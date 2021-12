ஒன்று போனால் இன்னொன்று.. மாரிதாஸ் மீண்டும் கைது.. 3வது வழக்கு பாய்ந்தது ஏன்? பின்னணி காரணம்!

Chennai

சென்னை: யூ டியூபர் மாரிதாஸ் இன்று மீண்டும் ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனால் அவர் வெளியே வருவது சிக்கலாகி உள்ளது. மூன்றாவது வழக்கு போடப்பட்டதற்கு பின் வேறு ஒரு காரணமாக இருப்பதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மதுரையை சேர்ந்த யூ டியூபர் மாரிதாஸ் Maridhas Answers என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். திமுகவிற்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆட்சியில் இவர் வீடியோ வெளியிட்டு வந்தார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்துவிட கூடாது என்று வெளிப்படையாக கூறி இவர் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். அதோடு சில பாகிஸ்தான் அமைப்புகளோடும் திமுகவை ஒப்பிட்டு இவர் வீடியோ வெளியிட்டபடி இருந்தார்.

