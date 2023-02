அடேங்கப்பா.. “ட்விஸ்ட்டு”.. எடப்பாடி பல்டி.. அண்ணாமலைக்கு போன் போட்ட சீனியர்கள்.. காத்து திரும்புதே!

பேனர் விவகாரம் கூட்டணிக்குள் புகைச்சலை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்டி அடித்துள்ளார் ஈபிஎஸ்.

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அமைத்த தேர்தல் பணிமனை பேனரில் கூட்டணியின் பெயர் தேசிய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதிமுக நிர்வாகிகள் அண்ணாமலையிடம் பேசியுள்ளனர். பின்னர் மாலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என பேனரில் மாற்றப்பட்டது. இதன் மூலம், பாஜக, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு என்ற முடிவை எட்டவுள்ளது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் பணிகளில் அரசியல் கட்சிகள் முனைப்பு காட்டிவருகின்றன. இன்று வேட்பாளரை அறிவித்த கையோடு தேர்தல் பணிமனையில் பேனரையும் வைத்தது அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி அணி.

அந்த பேனரில் இடம்பெற்றிருந்த விஷயங்கள் கூட்டணிக்குள் புகைச்சலை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், பேனர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் அண்ணாமலையிடம் பேசியுள்ளனர்.

The name of the alliance was mentioned as National Democratic Progressive Alliance in the election workshop banner set up by the Edappadi Palaniswami party for Erode East by-election. As this caused controversy, AIADMK executives spoke to Annamalai. Later in the evening the banner was changed to NDA. Through this, the BJP will reach a decision to support Edappadi Palaniswami, say political observers.