எடப்பாடிக்கு “செக்”.. மீண்டும் எம்ஜிஆர் “விதி” - சர்வாதிகாரத்துக்கு முடிவு கட்டுவோம் என ஓபிஎஸ் சபதம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த விதியை சதியால் சுயநலவாதிகள் மாற்றிவிட்டதாகவும், ஜெயலலிதா வழியில் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற உறுதியேற்போம் எனவும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார்.

இன்று ஜெயலலிதா நினைவு நாளை கடைபிடித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் காலை 10:30 மணியளவில் தனது ஜெயலலிதா நினைவிடம் நோக்கி பேரணியாக சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

எம்.எல்.ஏக்கள் வைத்திலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன், ஜேசிடி பிரபாகர், முன்னாள் எம்.பி மைத்ரேயன் மற்றும் தனது ஆதரவாளர்கள் என ஏராளமானோர் கருப்பு சட்டை அணிந்து அவருடன் சென்றனர்.

English summary

O. Panneerselvam along with his supporters took an oath at the Jayalalithaa memorial saying that selfish people have changed the rule brought by MGR and Jayalalitha through a conspiracy and we will ensure that the AIADMK will win more seats in the Lok Sabha elections in Jayalalitha's way.