முடிவு நெருங்கிடுச்சு.. ‘கிளைமாக்ஸ் இதுதான்’ - ஓபிஎஸ் எய்த அம்புகளை சமாளித்துக் கரையேறுவாரா ஈபிஎஸ்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இடையேயான அதிகார மோதலின் உச்சக்காட்சி அரங்கேறும் நேரம் வந்துவிட்டது. இரு தரப்பினருமே கட்சியைக் கைப்பற்றுவதில் பல்வேறு பகீரத பிரயத்தனங்களைச் செய்து முடித்துள்ளனர்.

அதிமுக யாருக்கு? நாள் குறித்த உயர்நீதிமன்றம்

எடப்பாடி பழனிசாமி, தனியாக பொதுக்குழுவையே கூட்டி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியை விட்டே தூக்கிவிட்டு, தனது ஆதரவாளர்களை அனைத்து பதவிகளுக்கும் நியமனம் செய்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இன்னும் போட்டிப் பொதுக்குழுவை நடத்தாவிட்டாலும், ஈபிஎஸ் தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழுவே செல்லாது என்கிற தீர்ப்பைப் பெறுவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரத்தில் ஈபிஎஸ் கை ஓங்கிக் காணப்பட்ட சூழலில், சில நாட்களாக ஓபிஎஸ் கையும் ஓங்கி, இப்போது கிட்டத்தட்ட யாருக்கு பலம் என்கிற சமநிலை போட்டியாக வந்து நிற்கிறது.

எடப்பாடி VS ஓபிஎஸ்! யாருக்கு வெற்றி? அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு எதிரான வழக்கு! நாளை ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு?

பெரிய ட்விஸ்ட் ரெடி.. எடப்பாடி எடுக்கப்போகும் அதிரடி முடிவு.. 'டீசர் வெளியிட்டாச்சு’.. இனி சம்பவம்!

English summary

The time has come for the climax of the power struggle between O.Panneerselvam and Edappadi Palaniswami. Now it is almost a balanced competition of who has the strength.