வளைந்து கொடுக்காத தாமரை! களத்தில் இறங்கிய ஓபிஎஸ்! தூபம் போடும் சசிகலா? இறங்கி வருவாரா எடப்பாடி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக தொடர்பான விவகாரங்களில் ஒரு பக்கம் பாஜகவின் நெருக்கடி, மறுபுறம் ஓபிஎஸ் இன்னொரு புறம் சசிகலா, தற்போது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு ஆணைய அறிக்கை என அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகள் வருவதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இறங்கி வருவாரா என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

அதிமுகவில் இலை மறை காயாக இருந்த அதிகார மோதல் ஜூன் மாதம் தொண்டர்களை குழப்பத்திலேயே வைத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே பிரிந்து சென்ற சசிகலா ஒரு பக்கம் தற்போது புதிதாக பிரிந்து சென்றுள்ள ஓபிஎஸ் மறுபக்கம் என அடுத்தடுத்து அணிகள் தொடங்கப்பட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறது.

எது எப்படி இருந்தாலும் நிர்வாகிகள் ஆதரவு தனக்கு தான் இருக்கிறது என்பதால் தெம்பாக இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதே நேரத்தில் ஓபிஎஸ்ஐ போலவே அவருக்கும் சில சிக்கல்கள் அடுத்தடுத்து பல ரூபங்களில் கிளம்பி வருகிறது.

English summary

The supporters of OPS are expecting that Edappadi Palanichami will come down because of the crisis of BJP on one side, OPS on the other, Sasikala on the other side, and now the Thoothukudi firing commission report.