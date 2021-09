அரசியல் நாடகம் என்று விமர்சித்தாரே கமல்ஹாசன்.. உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுமா ம.நீ.ம?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல், நடைபெற உள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க உள்ளது என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

உள்ளாட்சித் தேர்தல் என்பது, இருகட்சிகள் எழுதி இயக்கும் அரசியல் நாடகம் என்று இரு வருடங்கள் முன்பு கூட வர்ணித்தவர் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன்.

இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில், தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் தனித்து களமிறங்க ரெடியாகிவிட்ட நிலையில், கமல்ஹாசன் கட்சி களமிறங்குமா என்பது அக்கட்சித் தொண்டர்களிடம் எழுந்துள்ள கேள்வியாக மாறியுள்ளது.

English summary

People are eager to know will the Kamal Hassan's Makkal needhi maiam contest in the Tamil Nadu local body election or not?