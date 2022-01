Tamilnadu Lockdown: தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு ரத்தா.. முக்கிய முடிவு எடுக்கும் அரசு?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு குறித்து ஒரு முக்கிய முடிவை தமிழக அரசு எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்ததை அடுத்து கடந்த 6ஆம் தேதி முதல் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் அமலானது.

இரவு நேர ஊரடங்கு இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 2 மணி வரையும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு நேரமும் ஊரடங்கு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. இதே போல் கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. அங்கு சனி, ஞாயிறு இரு தினங்களும் முழு ஊரடங்கு அமலில் இருந்தது.

