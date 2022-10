திணறடிக்கும் புகழேந்தி.. அந்த இடத்துக்கு குறி.. ‘ஓகே’.. கண்ணசைத்த பன்னீர்.. எல்லாம் சரியா போகுதாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் அணியில் பலருக்கும் பதவிகளை அள்ளி வழங்கி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், புகழேந்திக்கு கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் பதவி தர திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி உடனான மோதலுக்குப் பிறகு தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் என புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

தனது ஆதரவாளர்கள் பலருக்கும் முக்கிய பதவிகளை அளித்துள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், பெங்களூர் புகழேந்திக்கு இன்னும் பதவி எதையும் வழங்கவில்லை.

கேசிபி பழனிச்சாமிக்கு கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் பதவி தருவதாக ஓபிஎஸ் பேசிப் பார்த்தும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில், அந்த பதவி புகழேந்திக்கு வழங்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

It is said that Bengaluru Pugazhendhi is trying to get the post of admk propaganda secretary from O. Panneerselvam. It is also said that OPS will soon appoint Pugazhendhi to that post.