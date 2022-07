ஓபிஎஸ்-ஸோடு கைகோர்க்கும் சசிகலா.. கவனிச்சீங்களா? ‘மியூச்சுவல்’ மெகா பிளான்.. சிக்கலில் எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் ஆகியிருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் வகையில் ஒரு திட்டத்தோடு களத்தில் இறங்கியுள்ளார் சசிகலா. விரைவில் சசிகலா - ஓபிஎஸ் கூட்டணி வெளிப்படையாக உருவாகும் எனப் பேச்சு கிளம்பியுள்ளது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக தனது தரப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக சசிகலாவின் ஆதரவைப் பெறுவார் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், சசிகலா தரப்பில் இருந்து வெளிப்படையாக சில நகர்வுகள் தொடங்கியுள்ளன.

இந்நிலையில் தான், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செக் வைக்கும் வகையில் ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளார் சசிகலா. எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்ற முறையில் சசிகலாவின் இந்த முன்னெடுப்பு ஓபிஎஸ் அணிக்கு பலம் கொடுத்துள்ளது.

இருவருக்கும் 'குட் நியூஸ்’ சொன்ன பாஜக மேலிடம்.. எடப்பாடி குஷி.. முதலில் ஈபிஎஸ்.. வழியனுப்ப ஓபிஎஸ்!

English summary

Sasikala enters the field with a plan to give a blow to Edappadi Palaniswami. It is expected that Sasikala's move will give strength to the OPS team as well.