"வாடகை தாய்.." நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் தம்பதிக்கு சிக்கல்? விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்- அமைச்சர் தகவல்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வாடகை தாய் மூலம் விதிமுறைகளின் படி நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியினர் குழந்தை பெற்றார்களா என விளக்கம் கேட்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல நடிகையான நயன்தாரா - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இருவருக்கும் கடந்த ஜூன் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணம் முடிந்து 4 மாதங்கள் மட்டுமே முடிந்துள்ள நிலையில், நேற்று இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்ததாக ட்விட்டரில் அறிவித்தனர்.

இது ரசிகர்களிடையே பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. இதன்பின்னர் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டது தெரிய வந்தது. வாடகை தாய் முறை என்பது நயன்தாரா வயிற்றில் கரு வளராமல், வேறு ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் வளர்ந்து, இவர்கள் குழந்தை பெற்றுள்ளனர்.

நயன்தாரா வாடகைத் தாய் சட்டத்தை மீறினாரா?.. லேடி சூப்பர்ஸ்டாரை

English summary

Minister M. Subramanian said that an explanation will be sought as to whether the Nayanthara - Vignesh Sivan couple had a child through a surrogate mother as per the regulations.