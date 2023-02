"வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவம்" ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களுக்கும் அனுப்பப்படும்.. தமிழ்மகன் உசேன் முக்கிய தகவல்!

ஓபிஎஸ் ஆதரவு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவம் அனுப்ப உள்ளதாக தமிழ்மகன் உசேன் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் வேட்பாளர் ஒப்புதல் படிவம் அனுப்பப்படும் என்று அதிமுக அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தெரிவித்துள்ளார்.

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த இடையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும் ஹிரிஷிகேஷ் ராய் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அனைத்துத்தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் , ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழுவே இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர். அதேபோல் இடைத்தேர்தலுக்கு குறுகிய காலம் மட்டுமே இருப்பதால், வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதை கடிதம் மூலம் மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்தினர்.

ஈரோடு கிழக்கு அதிமுக வேட்பாளர்..ஓபிஎஸ் தரப்புக்கும் செல்லும் ஒப்புதல் படிவம்.. பரபர எம்ஜிஆர் மாளிகை

English summary

AIADMK Tamilmagan Hussain has said that the candidate approval form will be sent to O. Panneer Selvam and his supporting general committee members shortly.