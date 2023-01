சான்ஸே இல்ல.. ‘எண்ட் கார்டு’ போடுமா இடைத்தேர்தல்? தினகரன் ‘டார்கெட்’.. எடப்பாடி கணக்கு நொறுங்குதே!

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் முடிவும் அதிமுக விவகாரத்தில் தீர்வைக் கொண்டு வராது என மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை : ஓபிஎஸ்ஸை விட எடப்பாடி அதிக வாக்குகளை வாங்கினால் கூட பிரச்சனைக்கு முடிவு வராது. 2017 ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரன் வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவே அவர் கைக்குப் போகும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், எடப்பாடியும், பன்னீர்செல்வமும் இணைந்து நான்கரை ஆண்டு காலம் ஆட்சியை நடத்தி, தினகரனை தனிக்கட்சி தொடங்கும் நிலைக்குத் தள்ளிவிட்டனர். எனவே, இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவும் அதிமுக விவகாரத்தில் ஒரு தீர்வைக் கொண்டு வராது என மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் வெடித்து, கடுமையாக நீடித்து வரும் நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் மூலம் தனது வலிமையை நிலைநாட்ட முயன்று வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

எடப்பாடிக்கு எதிராக அதிமுகவுக்கு உரிமை கோரும் தனது முயற்சியை ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு கிடைக்கும், இந்த இடைத்தேர்தலில் கட்சிகள் போடும் அரசியல் கணக்குகள் என்ன என்பது பற்றி நமது ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசியுள்ளார் பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

Senior journalist Priyan says that"Even if Edappadi gets more votes than OPS, the AIADMK leadership problem will not end. TTV Dinakaran won the 2017 RK Nagar by-election. But Edappadi and Panneerselvam jointly pushed Dinakaran to the stage of starting a separate party. Therefore, this by-election result will not bring a solution to the AIADMK issue".