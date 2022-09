செஸ் ஒலிம்பியாட்டை தொடர்ந்து வரும் சர்வதேச டென்னிஸ்.. பரிசுத்தொகை அறிவிப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தொடர்ந்து சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் தொடங்க உள்ளது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி அமைத்த பின்னர், விளையாட்டுத்துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விளையாட்டு வீரர்களுக்கான அரசு பணி, விளையாட்டு வீரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பு, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இவையெல்லாவற்றை விடவும், சென்னையில் நடத்தப்பட்ட செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது.

சர்வதேச செஸ் வீரர்கள் சென்னையில் வந்தது உலகின் பார்வை தமிழ்நாடு மீது விழுந்தது. அதேபோல் தமிழக அரசுக்கு தேசிய அளவிலும் உலகளவிலும் பெயர் கிடைத்தது. தற்போது விளையாட்டுத்துறையில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையாக சென்னையில் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் நாளை மறுநாள் தொடங்கவுள்ளது.

English summary

WTA250 Chennai Open will be held at the SDAT Stadium in Nungambakkam from September 12 to 18. The hard-court event will mark the return of a WTA tournament to India for the first time since 2008 in Bengaluru.