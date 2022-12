Flashback 2022: சாதி, பெண் அவமதிப்பு.. அமைச்சர்களை சுற்றிச் சுழன்ற சர்ச்சைகள்.. மீண்டும் மீண்டுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்த ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில், ஆண்டு முழுவதும் சர்ச்சைகளில் இடிபட்டுச் சிக்கினர் தமிழ்நாட்டிப் பல அமைச்சர்கள். திமுக அமைச்சர்களில் இந்தாண்டு சர்ச்சைகளுக்குத் தப்பியது வெகு சிலர் தான். சர்ச்சைகளில் அமைச்சர்கள் சிக்கிய சில சம்பவங்களை இங்கே அசைபோடுவோம்.

சுயமரியாதை, பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக முக்கால் நூற்றாண்டு காலமாகப் பாடுபடும் இயக்கமான திமுகவைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள், சாதி ரீதியாக, பெண்களுக்கு எதிரான் இழிவு தொடர்புடைய சர்ச்சைகளில் சிக்கியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த ஆண்டு முழுவதுமே அமைச்சர்களின் சர்ச்சைகளுக்குப் பஞ்சமில்லை. அவர்களில் சிலர், அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி விழிபிதுங்கியதையும் பார்த்தோம்.

English summary

2022 coming to an end in a few days, many Tamil Nadu ministers has embroiled in controversies throughout the year. Only few of the DMK ministers have escaped controversies this year. Here we mention some incidents where ministers have been involved in controversies.