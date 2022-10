"இதெல்லாம் தேவையா" பைக் சாகசம் செய்த யூ ட்யூப் பிரபலம்.. உயர்நீதிமன்றம் விதித்த நூதன நிபந்தனை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட யூ ட்யூப் பிரபலம், நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனைபடி வாகன ஓட்டிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சென்னையில் அண்மைக் காலமாக நள்ளிரவில் இளைஞர்கள் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுவது அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த செப்.9ம் தேதி இரவில் தேனாம்பேட்டையில் தொடங்கி அண்ணா மேம்பாலம் வரை இளைஞர்கள் சிலர், இருசக்கர வாகனத்தில் அபாயகரமாக சாகசம் செய்தனர்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவியது. பின்னர் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிய அந்த நபர்கள் குறித்து பாண்டி பஜார் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

English summary

A video of a YouTube celebrity involved in a bike adventure in Chennai, raising awareness among motorists as per the court order, is going Trending on social media.