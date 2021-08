என் மேல தப்பு இல்லை.. அது எடிட் செய்த வீடியோ.. பப்ஜி மதன் மனு.. தமிழக அரசுக்கு ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தன்னை குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்து உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி பப்ஜி மதன் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசும், சென்னை காவல் ஆணையரும் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதன் மற்றும் டாக்சிக் மதன் 18 பிளஸ் என்ற யூ டியூப் சேனல்கள் சேனல்கள் மூலமாக பப்ஜி உள்ளிட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை ஆபாசமாக பேசிக்கொண்டே விளையாடி அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தினார்.

இதையடுத்து அவர் மீது புகார்கள் குவிந்தன.

குண்டர் சட்டத்தில் கைதை எதிர்த்து பப்ஜி மதன் உயர் நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு.. விரைவில் விசாரணை

English summary

The Chennai High Court has ordered the Tamil Nadu government and the Chennai police commissioner to respond to the case filed by Pubg Madan seeking revocation of his jail term under the Goondas Act.