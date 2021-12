அடேங்கப்பா! இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. உதயமான 'உதயா நகர்'- குழந்தைக்கு பெயர் இன்பநிதி.. எங்கு தெரியுமா

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், இங்கு நிர்வாகிகள் அடுத்த லெவலுக்கு சென்றுவிட்டனர்.

திமுக இளைஞரணி செயலாளராக தற்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளார். கடந்த 2019 மக்களவை தேர்தல் முதலே கட்சி பணிகளை இவர் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறார்.

கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் உதயநிதிக்கு சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில் சுமார் 69 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் உதயநிதி மாபெரும் வெற்றி பெற்றார்.

English summary

A place given by former Chief Minister Karunanidhi was named Udaya Nagar, after DMK youth wing secatry Udhaynithi Stalin's Birthday. In that function in coimbatore a child was named as Inbanithi.