கோவையில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட.. பெண் காவலர் ஆய்வாளர் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு!

Coimbatore

oi-Rayar A

கோவை: கோவையில் குற்றவாளிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக கூறி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண் காவலர் ஆய்வாளர் தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றார். கோவை பாப்பநாயக்கன் பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கலையரசி, இவர், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு பொருளாதார பிரிவில் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தார். பேரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக உள்ளார்..

இவர் நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில், அதன் உரிமையாளர்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டதாகவும், பொது மக்களின் புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

In Coimbatore, a female police inspector who was sacked for allegedly acting in support of a criminal tried to commit suicide. It is alleged that the authorities acted in favor of the culprits and did not take action on the complaints