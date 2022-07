கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் ஆந்திரா இளைஞர் தற்கொலை - போலீஸ் விசாரணை

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: ஈஷா யோகா மையத்தில் இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உடலைக் கைப்பற்றி ஆலந்துறை காவல்நிலை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

உயிரிழந்த இளைஞரின பெயர் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த ரமணா என்பது காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கோவையில் ஜக்கி வாசுதேவ் நடத்தும் ஈஷா யோகா மையம் கடந்த பல ஆண்டுகாலமாகவே புகார்கள் வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. வெள்ளியங்கிரி பகுதியில் சாடிவயலுக்கும், தானிக்கண்டிக்கும் இடையேயான யானைகள் வழித்தடத்தில்தான் ஈஷா மையம் பிரம்மாண்டமாக அமைந்துள்ளதாக பல்வேறு அமைப்புகளும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தன. ஈஷா யோகா மையம் ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Isha yoga center youth suicide: (ஈஷா யோகா மையத்தில் இளைஞர் தற்கொலை)It has been reported that a youth committed suicide at Isha Yoga Center. The Alanthurai police station has seized the body and is investigating.