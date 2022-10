அண்ணாமலைக்கு அங்கே இருந்து ‘பேமெண்ட்’ வருது.. கோவை அதிர்ச்சி.. சந்தேகம் கிளப்பும் திமுக நிர்வாகி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கொங்கு மண்டல வளர்ச்சியை தடுக்க கர்நாடக தொழில் அதிபர்களிடம் அண்ணாமலை மாதம் மாதம் பணம் வாங்குகிறாரோ என சந்தேகம் வருகிறது என திமுக செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் அருகே கடந்த 23ஆம் தேதி நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகிறார்.

கோவையை குறிவைத்து சசித் திட்டங்கள் நடப்பதாகவும் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜகவினர் கூறி வருகின்றனர். பாஜகவினர் தேவையற்ற பதற்றத்தை ஏற்படுத்த முயல்வதாக திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.

கோவை கார் வெடி விபத்தை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை திட்டமிட்டு பூதாகரமாக்குவதாகவும், இந்த சம்பவத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

English summary

Former Karnataka police officer Annamalai is spreading rumours, blocking the development of Kongu region, for which there is a suspicion that he is getting monthly payments from businessmen of Karnataka, DMK spokesperson Rajiv Gandhi has raised suspicions.