கோவை சம்பவம்.. "நான் சொல்லல" செய்தியாளர் சந்திப்பில் வாக்குவாதம்.. கத்தி கூச்சலிட்ட காயத்ரி ரகுராம்!

கோவை: கோவையில் பாஜக நிர்வாகியும், நடிகையுமான காயத்ரி ரகுராம் செய்தியாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பாஜக வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் சார்பில் கோவை வடக்கு பகுதியில் உள்ள குஜராத் சமாஜத்தில் மாநில அளவிலான பயிற்சி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் தலைவர் காயத்ரி ரகுராம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், வெளிநாட்டில் நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை என்று நம்பி மக்கள் சிலர் மோசடி முகாம்களில் சிக்கியுள்ளனர்.

அண்மையில் மத்திய அரசு சார்பாக அவர்கள் மீட்கப்பட்டனர். இதுமட்டுமல்லாமல் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக பாஜக சார்பாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக திருவள்ளுவரை அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் வகையில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவித்தார்.

