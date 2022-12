தமிழகம் வந்த பாஜக தேசிய தலைவர்.. தொண்டர் வீட்டில் சூடாக தேநீர் அருந்திய ஜேபி நட்டா!

Coimbatore

கோவை: பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா இன்று தமிழகம் வருகை தந்தார். இன்று மாலை மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய ஜேபி நட்டா, பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு அன்னூர் நல்லிசெட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள பாஜக கிளைத்தலைவர் மூர்த்தி என்ற தொண்டரின் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் அருந்தினார்.

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருவதற்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் மட்டுமே உள்ளது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக யூகங்களை பாஜக வகுத்து வருகிறது.

தேர்தலுக்கான பணிகளை பாஜக தற்போது முடுக்கி விட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா இன்று கோவைக்கு வருகை தந்தார்.

தமிழகம் பாதுகாப்பான கைகளில் இல்லை! திமுக கருணாநிதி &சன்ஸ்க்கான கட்சி! கோவையில் கொந்தளித்த ஜேபி நட்டா

English summary

BJP National President JP Natta visited Tamil Nadu today. JP Natta, who attended the public meeting held in Mettupalayam area this evening and addressed it, after the public meeting went to the house of BJP branch leader Murthy at Annoor Nallichettipalayam and had tea.