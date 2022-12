எங்க வீட்டுப் பிள்ளை எம்ஜிஆர்..ராமர் கெட்டப்பில் அண்ணாமலை! போட்டோ ஷாப்பில் சிஎம் ஆக்கிய கோவை பாஜக!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை அன்னூரில் தொழிற்பூங்கா அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த அவரை வரவேற்க பாஜகவினர் வைத்த போட்டோ ஷாப் பேனர்கள் தான் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வெகுவாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கோவை புறநகர் பகுதியான அன்னூரில் டிட்கோ தொழில் பூங்கா அமைக்க தமிழக அரசு 3731 ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்த அரசாணை வெளியிட்டது. இதனை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி அன்னூர் விவசாயிகள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்கு ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அன்னூர் சந்திப்பில் ஓதிமலை சாலையில் பாஜக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இந்த போராட்டத்தில் கண்டன உரையாற்றினார்.

