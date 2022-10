பயமில்லை..பதற்றமின்றி கோவையில் தீபாவளி கொண்டாடினார்கள்..அச்சுறுத்த வேண்டாம் - செந்தில் பாலாஜி

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கார் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் வருத்தத்திற்கு உரியது என்று கூறியுள்ள அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவையில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி பதற்றமின்றி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடியதாக தெரிவித்துள்ளார்.

கோவையில் கடந்த 23ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கோட்டை மேடு பகுதியில் உள்ள ஈஸ்வரன் கோவில் அருகே காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்தது. இதில் ஜமேஷா முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். 5 பேர் மீது ஊபா சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களை அடுத்த மாதம் 8ஆம் தேதிவரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க கோவை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Minister Senthil Balaji said that the incident of car cylinder explosion is regrettable and said that people in Coimbatore celebrated Diwali without any fear.