Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை மாநகராட்சி வாலாங்குளம் பகுதியில் படகு சவாரி அமைப்பது தொடர்பாக மக்கள் பிரதிநிதிகள், அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த போது, பணிகள் குழு தலைவர் சாந்தி முருகன் வழுக்கி கீழே விழுந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆவ்! ஆய்வுக்குச் சென்றபோது வழுக்கி விழுந்த பெண் கவுன்சிலர்! எலும்பு முறிவால் மருத்துவமனையில் அனுமதி

கோவை மாநகராட்சியில் உள்ள 100 வார்டுகளுக்கும் ஒரேகட்டமாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், திமுக அங்கு எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் 96 இடங்களில் வெற்றி பெற்று மிகப்பெரிய அளவிலான பெரும்பான்மையுடன் மாநகராட்சியை கைப்பற்றிய நிலையில், அதிமுக 3 இடங்களிலும், 1 இடத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சியும் வெற்றி பெற்றது.

English summary

Shanthi Murugan, covai dmk councillor was admitted to hospital after slipping and falling and fracturing while being inspected by people's representatives and officials in connection with the setting up of a boat ride in the Valankulam area of Coimbatore.