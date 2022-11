கோவை டூ கேரளா.. இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்ய சைக்கிளில் புறப்பட்ட பொறியாளர்..அசரவைக்கும் காரணம்! அடடா

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கேரளாவில் நாளை திருமணம் நடைபெற உள்ள நிலையில் வருங்கால மனைவியை கரம்பிடிக்க பொறியாளர் ஒருவர் கோவையில் இருந்து குருவாயூருக்கு சைக்கிளிலேயே புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணம் ஒன்று உள்ளது.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் சிலர் தங்களின் திருமணத்தின்போது விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இயற்கையை காக்க வேண்டும் எனவும், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் விழிப்புணர்வு வாசகங்களை பத்திரிகைகளில் அச்சிடுகின்றனர்.

மேலும் சிலர் திருமண விழாக்களுக்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு செடிகள், விதைகளை வழங்கி வருகின்றனர். அந்த வகையில் தான் கோவையை சேர்ந்த பொறியாளர் ஒருவர் தனது திருமணத்தையொட்டி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஒன்று வழங்கும் நோக்கில் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

An engineer left Coimbatore for Kerala Guruvayur on a bicycle to marry his future wife in Kerala. There is one main reason behind this.