அதிகாலை கோவையை அதிர வைத்த கார் வெடிப்பு.. இறந்தவர் அடையாளம் தெரிந்தது! 3 ஆண்டு முன் விற்கப்பட்ட கார்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: காரில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த நபரை அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளனர். உயிரிழந்த நபர் உக்கடம் பகுதியை சேர்ந்த ஜமேஷ் முபின் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் பகுதியில் இன்று அதிகாலை சென்று கொண்டிருந்த மாருதி கார் திடீரென வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது. காரில் இருந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியானது.

விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த ஒருவர் உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் சதியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தீவிர விசாரணை தேவை-எச்.ராஜா

English summary

The person who died in the accident in which the gas cylinder exploded in the car has been identified. The deceased has been identified as Jamesh Mubin from Ukkadam area in Coimbatore.