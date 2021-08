விவசாயி கன்னத்தில் அடித்த கிராம நிர்வாக உதவியாளரை டிஸ்மிஸ் செய்க - அன்னூரில் தொடர் போராட்டம்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: விவசாயி கோபால்சாமிக்கு ஆதரவாக அன்னூர் பகுதிகளில் கடையடைப்பு போராட்டம் இன்றும் நடைபெற்று வருகிறது. மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய கடைகளைத் தவிர்த்து அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. கோபால்சாமியை தாக்கிய விஏஒ அலுவலக உதவியாளர் முத்துச்சாமி, அரசு அதிகாரிகளுக்குத் தவறான தகவல்களை அளித்த விஏஓ கலைச்செல்வி ஆகியோரை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்களைக் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம் அன்னூரை அடுத்த ஒட்டர்பாளையம் கிராமத்தில் கலைச்செல்வி என்பவர் கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு உதவியாளராக அதே ஊரை சேர்ந்த முத்துசாமி என்பவர் தண்டல்காரர் ஆக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 7ஆம் தேதியன்று கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் கோபால்சாமி என்பவர் காலில் கிராம நிர்வாக உதவியாளர் முத்துசாமி என்பவர் விழும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்திர் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்த வீடியோ காட்சிகள் பற்றி நேரில் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கூறியிருந்தார்.. இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரான் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

The strike in support of farmer Gopalsamy is still going on in Annur. All stores are closed except for essential stores, including pharmacies. VAO office assistant Muthuchamy, who attacked Gopalsamy, has demanded the dismissal and arrest of the VAO artiste who gave false information to government officials.