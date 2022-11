அடுத்த டார்கெட்.. அண்ணாமலைக்கு நெருக்கமான ‘மாநில’ புள்ளி.. நேரம் பார்த்து காத்திருக்கும் திமுக!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு நெருக்கமான புள்ளியை திமுக அரசு டார்கெட் செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. முதல்வர் ஸ்டாலின் குடும்பத்தினரை விமர்சிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வரும் அவர் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறாராம். நேரடியான அவதூறு பதிவை வெளியிடும்போது கப்பென பிடித்து கைது செய்யக் காத்திருக்கிறதாம் காவல்துறை.

அண்ணாமலையின் ஊரைச் சேர்ந்த அந்தப் புள்ளி தற்போது கோவையில் இருக்கிறார். சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கட்சியில் இணைந்து உடனே மாநில அளவில் பொறுப்பையும் பெற்றார். கோவையில் தொழில் செய்யும் அவருக்கு அண்ணாமலை, கட்சிப் பொறுப்பை கொடுத்ததற்குக் காரணமே வேறொரு விஷயம் தானாம்.

சமூக வலைதளங்களில் அண்ணாமலைக்கு ஆதரவான பெரும் பட்டாளத்தையே இயக்கி வருகிறாராம் இந்தப் புள்ளி. சமீபத்தில் பாஜக-வில் ஏற்பட்ட சர்ச்சையில் கூட இவர் பெயரும் அடிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

There are reports that the DMK government has targeted a key leader close to Tamil Nadu BJP president Annamalai. He is being closely monitored for posting on social media regularly criticizing Chief Minister Stalin's family. Police are waiting to catch him when he publishes defamation.