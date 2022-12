மக்களே பயப்படாதீங்க.. திமுக இருக்கும்வரை தமிழகத்திற்கு ஆபத்து வராது.. திருச்சி சிவா அதிரடி பேச்சு

Coimbatore

oi-Jackson Singh

கோவை: தமிழகத்தை யார் தாக்க வந்தாலும் கவசமாக நின்று பாதுகாப்பது திமுக மட்டுமே என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை திமுக குழுத் தலைவருமான திருச்சி சிவா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் நலனில் பொறுப்புடன் இருக்கும் கட்சி திமுக ஒன்றுதான் என்றும் அவர் கூறினார்.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் திமுக சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் திருச்சி சிவா கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அவர் பேசியதாவது:

English summary

Rajya Sabha DMK committee leader Trichy Siva has said that DMK is the only one that will stand and defend Tamil Nadu as a shield no matter who comes to attack it.