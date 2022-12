அன்னூரில் தொழிற்பேட்டை..தொடர் போராட்டத்திற்கு முடிவு! நேரில் சமாதானம் செய்த ஆ.ராசா! என்ன ஆச்சு?

Coimbatore

கோவை : கோவை மாவட்டம் அன்னூரில் தொழில் பேட்டை அமைக்க கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில். விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டாலும் போராட்டம் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், தனியாருக்கு சொந்தமான 815 ஏக்கரில் மட்டுமே தொழில் பூங்கா அமைக்கப்படும் என நீலகிரி எம்.பி ஆ.ராசா விவசாயிகளிடம் நேரில் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அன்னூர் ஒன்றியங்களில் உள்ள 6 கிராமங்களில் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் சிப்காட் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக 3,731 ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.

சிப்காட் அமைவதற்கு 6 கிராம பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் வாகன பேரணி உண்ணாவிரத போராட்டம், கடையடைப்பு, நடைபயணம் என பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தினர்.

There was strong opposition to set up an industrial park in Annur, Coimbatore. Despite the announcement that the agricultural lands will not be acquired, the protest continued, an agreement was reached in the face-to-face talks held by Nilgiri MP A.Raja with the farmers that the industrial park will be set up only on 815 acres owned by private individuals.