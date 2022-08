ரஜினியை சீரியசாக எடுக்க வேண்டாம்.. அவர் பேசுவது யாருக்கும் புரிவதில்லை.. வைகோ கிண்டல்!

Coimbatore

கோவை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசி வருவதை சிரியஸாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கிண்டல் செய்துள்ளார்.

அண்மையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பேசியது பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் அவர் மீண்டும் அரசியலுக்கு வருவாரா அல்லது நியமன பதவிகளுக்காக பாஜக அணுகியதா என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

கோவை வி.கே.கே.மேனன் சாலையில் உள்ள மதிமுக மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில், மாநகர் மற்றும் புறநகர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கலந்துகொண்டு ஆலோசனை நடத்தினார். இதனைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், மதிமுக புத்துணர்ச்சி பெற்று தமிழகத்தின் அரசியல் சக்தியை தீர்மானிக்கும் அளவுக்கு உள்ளது. கோவை மாவட்டம் மதிமுகவின் கோட்டையாக இருக்கிறது.

A consultative meeting was held for city and suburban district administrators at the MDMK office in Coimbatore. General Secretary Vaiko participated in this and held a consultation. Then he teased, Actor Rajinikanth word should not be taken seriously.