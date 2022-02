'கும்பலா ரவுடிங்க இறங்கிட்டாங்க..கோவைக்கு துணை ராணுவத்தை அனுப்புங்க' - எஸ்.பி.வேலுமணி கோரிக்கை

Coimbatore

கோயமுத்தூர்: தேர்தலை நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடத்தவும், பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கிடவும் துணை இராணுவ படையினர் வரவழைக்கப்பட வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சிப் பதவிகளுக்கான தேர்தல் நடந்துமுடிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக வரும் 19ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது..

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, தமிழகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

English summary

Former AIADMK minister SB Velumani has demanded that the central government call in paramilitary forces to conduct the election fairly and fairly and provide security to the public.