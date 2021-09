"விஐபி" மகனை தட்டி கேட்டதால் வால்பாறை வன ரேஞ்சர் கைது.. வனத்துறை ஊழியர்கள் போராட்டம்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவை மாவட்டம் வால்பாறை வனச் சரகர் ஜெயச்சந்திரன் என்பவர் மீது போலீசார் பொய் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளதாக வனத்துறை ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டி போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

வால்பாறை வனச்சரகத்தில் ரேஞ்சராக பணியாற்றுபவர் ஜெயச்சந்திரன். இவர் மது போதையில் பணியில் இருந்ததாக கூறி, வால்பாறை போலீசில், சட்டப்பிரிவு 294 பி, 506 (1) மற்றும் 4 (1) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஆனால், வனத் துறையில் ஜெயசந்திரனுடன் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், இது பொய் புகார் என்று குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.

வால்பாறை தொகுதியில் சுயேட்சையாக போட்டியா? நாளை மறுநாள் அறிவிக்க போகும் த.மா.கா. கோவை தங்கம்

English summary

Case registered against a Forest Ranger named Jayachandran of Valparai under sections 294 B, 506 (1) of IPC and 4 (1) (j) of Tamil Nadu Prohibition Act because he advised Narayanan, son of Madras HC Judge and his friends who were roaming near Sirukundra Rock, Valparai to quit the place as elephants would come.