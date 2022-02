குண்டுகட்டாக கைது செய்யப்பட்ட எஸ்.பி.வேலுமணி விடுதலை.. திமுகவினரின் ஜனநாயக படுகொலை என ஆவேச பேட்டி

Coimbatore

கோயம்புத்தூர் : கோவையில் தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுவதாகக் கூறி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது குண்டுகட்டாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்புமணி உள்ளிட்ட 9 எம்எல்ஏக்கள் 6 மணி நேரத்திற்குப் பின்பு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நாளை நடக்க உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சி, 133 நகராட்சி, 489 பேரூராட்சிகளில் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க உள்ளது

”புதுமைபெண் வங்கி” இல்லாத பேங்க் பெயரில் 5 லட்சம் காப்பீட்டு போலி செக்..திமுகவிடமே சிக்கிய பாஜகவினர்

இந்த நிலையில்தான் கோவையில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் நேர்மையாக செயல்படவில்லை. தேர்தல் விதிகள் முறையாக கடைபிடிக்கப்படவில்லை என்று கூறி அதிமுக நிர்வாகிகள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

Nine MLAs, including former minister Anbumani, who was arrested in a bomb blast during a protest rally in Coimbatore earlier in the day by the district collector's office, have been released after 6 hours.