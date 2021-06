'ஜெய்ஹிந்த்'.. கொங்கு ஈஸ்வரன் பேச்சுக்கு வானதி சீனிவாசன் கடும் எதிர்ப்பு.. ஸ்டாலினுக்கு சரமாரி கேள்வி

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கொங்கு ஈஸ்வரன் பேசியதை எல்லாரும் பார்த்து கொண்டு இருந்தோம் தமிழக சட்டசபை ஜெய்ஹிந்த் என்ற வார்த்தைக்கு எதிராக செயல்படும் என்றால் , சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு சட்டமன்றம் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறது கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் கொண்டுவருவதற்கு அனைத்து மாநிலங்களும் கோரிக்கை வைத்தால் மத்திய அரசு ஏற்கும் என்றும் அனைத்து விஷயத்திலும் முதல் ஆளாய் கேள்வியை எழுப்பும் தமிழக அரசு முதல் கோரிக்கையை வைக்கட்டும் என்றும் வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் பா.ஜ.க மகளிரணி தேசிய தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.

English summary

Coimbatore South MLA Vanathi Srinivasan has questioned what the Assembly is going to say to the martyrs of the freedom struggle if the Tamil Nadu Assembly acts against the word Jaihind.