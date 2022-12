கொங்குவுக்கு “ஸ்கெட்சு”.. 2024 தேர்தலில் பாஜகவின் “மெகா பிளான்”! நாளை கோவை வருகிறார் ஜே.பி.நட்டா

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: 2024 லோக் சபா தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருக்கும் நிலையில் இப்போதே தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடங்கி உள்ளது. அந்த வகையில் மேட்டுப்பாளையத்தில் நாளை பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்கும் கட்சி முகவர்கள் கூட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் இன்று பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

தெலுங்கானா தலைநகர் ஐதராபாத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் பாஜக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா திட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா அறிமுகம் செய்தார்.

தென்மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு அதிக எதிர்ப்பு இருக்கும் சூழலில் தமிழ்நாட்டிற்கு அடுத்தடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 முறை வந்து சென்று உள்ளார்.

English summary

A meeting of party booth agents and a meeting in Mettupalayam, Kovai in which BJP National President JP Nadda will participate tomorrow. The progress work was carried out intensively today with heavy police security.