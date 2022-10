பாஜக “ப்ளான்”- முஸ்லிம் சமூகத்தையே விமர்சிப்பதா? சங்பரிவாரை விசாரிக்க சொல்லும் இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பு

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களையும் சந்தேகப்படுவது வேதனையளிப்பதாகவும், இந்த விசயத்தில் சங்பரிவார் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் சந்தேகத்தை தருவதால் அவர்களை விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் எனவும் கோவை இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த 23.10.2022 அதிகாலை 4 மணி அளவில் கோவை மாநகர் உக்கடம் பகுதியில் கார் சிலிண்டர் வெடித்து ஜெமேஷா முபீன் என்கிற நபர் மரணம் அடைந்ததும், அதன் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற காவல்துறை சோதனையில் மேற்கண்ட முபீன் வீட்டிலிருந்து வெடிப் பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான மூலப் பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டதும் கோவையில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெரும் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறும் முன்பே துரித நடவடிக்கையும், விசாரணையும், பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்திய மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் கோவை இஸ்லாமியக் கூட்டமைப்பின் சார்பில் பாராட்டுக்களையும், வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

நமது தேசத்தின் அனைத்து மக்களின் உயிர்களும், உடைமைகளும், உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.வன்முறைகளும், தீவிரவாதமும் எந்த மதத்தின் பெயரில் இருந்தாலும் அவை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். வன்முறையாளர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் இஸ்லாமியக் கூட்டமைப்பு உறுதியாக உள்ளது.

