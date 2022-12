ராஜராஜசோழன் - ராஜேந்திர சோழன்! தளபதி சின்னவரை சான்றோனாக்கியுள்ளார்! அமைச்சர் செந்தில் பலாஜி புகழாரம்

Coimbatore

கோவை : கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் முடிவுற்ற பணிகளை துவக்கி வைத்து புதிய பணிகளுக்கு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டிய நிலையில், நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உதயநிதியை மாமன்னர் ராஜேந்திர சோழனோடு ஒப்பிட்டு பேசினார்.

பல மாத எதிர்பார்ப்புகளுக்குப் பிறகு திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி எம்.எல்.ஏ.வுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 14ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தின் புதிய அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

அமைச்சராக பதவி ஏற்று கொண்ட சிறிது நேரத்திலேயே உதயநிதிக்கு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது. தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், உதயநிதி அத்துறைக்கு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Minister senthil balaji, who participated in the program, compared Udayanidhi with king Rajendra Chola, as Minister Udayanidhi Stalin laid the foundation stone for the new works by inaugurating the completed works on behalf of various departments in Coimbatore district.