மநீம நிர்வாகிகள் வரிசையாக ராஜினாமா.. கோவை மண்டல ஐடி செயலாளர் விலகல்.. தொடர்ந்து அமைதி காக்கும் கமல்

கோவை: மக்கள் நீதி மய்யத்தின் நிர்வாகிகள் வரிசையாக ராஜினாமா செய்து வரும் நிலையில், அக்கட்சியின் கோவை மண்டல ஐடி பிரிவு செயலாளர் புஷ்பராஜும் அக்கட்சியில் விலகியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக அணிகளைத் தாண்டி அமமுக, மக்கள் நீதி மய்யம், நாம் தமிழர் என பல்வேறு கட்சிகளும் களத்தில் இருந்தன.

அதில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் முதல்முறையாகச் சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டது. திமுக, அதிமுக ஆகிய இருபெரும் கட்சிகளுக்கு தாங்கள் தான் உண்மையான மாற்று என்ற முழக்கத்தைக் கமல் முன்னெடுத்தார்.

English summary

After the election, Many functionaries from MNM are resigning from the party. Now MNM IT wing secretary Pushparaj resigned from MNM.