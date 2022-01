“கெட்டகாலம் பொறக்குது” பீதி கிளப்பிய குடுகுடுப்பைகாரர்.. மாற்றுத்திறனாளி மகளைக் கொன்று தாய் தற்கொலை

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: தோஷம் இருப்பதால் வீட்டில் உள்ள நபர்களுக்கு கை கால் விளங்காமல் போகும் எனக்கூறிய குடுகுடுப்பைக்காரர்கள் பேச்சால் அச்சமடைந்த தாய் தனது மாற்றுத்திறனாளி மகளுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்து விட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பூஜை மாந்திரிகம் செய்வதாக பணம் பரிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. வீட்டில் புதையல் உள்ளது, வீட்டில் உள்ள நபர்களுக்கு தோஷம் உள்ளது அதனை கழிக்க பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என ஆசை காட்டியும் பயம் காட்டியும் மோசம் செய்யும் டுபாக்கூர் சாமியார்களால் பணத்தை இழந்த மக்கள் தமிழகத்தில் ஏராளமானோர் உள்ளனர்.

அதனை விட பயம் காட்டி பெண்களிடம் அத்துமீறும் சாமியார்கள் கம்பிகளுக்கிடையே களி தின்னும் சுவாமிகளின் எண்ணிக்கையே நூறைத்தாண்டும். சில நேரங்களில் நரபலி என்னும் கொடூரமும் நடைபெறுவது வேதனையின் உச்சம்.

English summary

A mother has poisoned her disabled daughter to death and committed suicide after a witch told her family in Coimbatore that trouble would ensue.