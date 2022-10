சீனுக்கு வந்த நாஞ்சில் சம்பத்.. வேலி தாண்டும் “வெள்ளாடு”! கோவை கார் வெடிப்பு பற்றி ட்வீட் - யாரது?

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: கார் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தின் பின்னணியில் பயங்கரவாத சதி இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறிய நிலையில், வேலி தாண்ட எத்தனிக்கிறது ஒரு வெள்ளாடு என்று விமர்சித்து உள்ளார் திராவிட பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத்.

கடந்த ஞாயிறு அன்று அதிகாலை 4.10 மணியளவில் கோவை உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில் கார் ஒன்றில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் காரில் இருந்த ஜமேஷ் முபின் என்ற நபர் உயிரிழந்தார்.

போலீஸ் நடத்திய விசாரணையில் ஜமேஷ் முபினின் வீட்டில் வெடிமருந்து இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அவரோடு தொடர்புடைய 5 பேரை இன்று யுஏபிஏவின் கீழ் கைது செய்தது. அவர்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

English summary

Dravidian speaker Nanjil Sampath has criticized that, "A goat that jumps over the fence". While Tamil Nadu BJP President Annamalai told that there is a terrorist conspiracy behind the car cylinder blast accident