கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கு.. மேலும் இருவரை கைது செய்த என்ஐஏ அதிகாரிகள்.. கோவையில் பரபரப்பு!

கோவை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரத்தை தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினர் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் இருவர் என்ஐஏ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கோவையைச் சேர்ந்த சேக் இதாயத்துல்லா, சனோஃபர் அலி ஆகிய இருவரை என்ஐஏ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இது கோவையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் பகுதியில் கடந்த 23ம் தேதி அதிகாலை 4 மணியளவில் கார் ஒன்று வெடித்து சிதறியது. அந்தக் காரை ஒட்டி வந்த ஜமேஷா முபின் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கை உக்கடம் காவல்நிலைய காவல்துறையினர் விசாரித்தனர்.

கார் வெடித்த இடத்திலிருந்து ஆணிகள், பால்ரஸ் குண்டுகள் உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. உயிரிழந்த முபின் வீட்டிலில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வெடி மருந்துகளும் சிக்கின.

National Investigation Agency is investigating the Coimbatore car cylinder blast issue. While 9 people have been arrested so far in connection with this case, two others have been arrested by the NIA officials. The NIA officials arrested two people, Sheikh Itayatullah and Sanofar Ali from Coimbatore. This has created a stir in Coimbatore.