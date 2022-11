கோவையில் ஆன்லைனில் வெடி மருந்து வாங்கியவரை சுற்றிவளைத்த என்ஐஏ.. “பரபர தகவல்கள்” - சிக்கியது எப்படி?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் ஆன்லைனில் வெடி பொருட்கள் வாங்கிய இளைஞர் போலீசாரிடம் கொடுத்த வாக்குமூலம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவையில் சமீபத்தில் நடந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் உஷார் படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆன்லைனில் வெடி மருந்துக்கு பயன்படும் வேதிப் பொருட்கள் வாங்குபவர்களை தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர்.

கோவையில் செந்தில்குமார் என்பவர் ஆன்லைனில் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் 100 கிராம், சல்பர் 100 கிராம் ஆகிய வெடி பொருட்களை வாங்கியதாக என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து அதிரடி விசாரணையில் இறங்கிய தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகளுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

Following the recent car cylinder blast incident in Coimbatore, online buyers of explosives chemicals were being closely monitored. In Coimbatore, a youth bought explosives via online, NIA officials, who embarked on an active investigation, received shocking information.