பாஜக கொடி கம்பம் நடுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு.. நாட்டை ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக கிராம மக்கள் போர்க்கொடி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை மாவட்டம் அசோகபுரம் அருகே பாஜக கொடிக் கம்பத்தை தங்கள் ஊரில் நடக் கூடாது என பொதுமக்கள் ஆவேசமாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்கள் ஊரில் பாஜகவை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, போலீசில் புகார் அளித்து கம்பத்தையே அகற்றும்படி செய்துள்ளது சலசலசப்பை ஏற்படுத்தியது.

மற்ற கட்சிகளின் கொடிக்கம்பம் இருப்பது போல பாஜக கொடிக் கம்பமும் அங்கே இருக்க வேண்டும் என பாஜகவினர் கூறிய நிலையில், கிராம மக்கள் அதற்கு எதிராக நிற்கின்றனர்.

கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாஜக அந்த ஊரில் தலையெடுத்தபோது, சில தீண்டாமை பிரச்சனைகள் அரங்கேறி இருக்கின்றன. அதையடுத்து பாஜகவை ஊருக்குள் அனுமதிப்பதில்லை என முடிவெடுத்து இன்று வரை அதன்படியே செயல்பட்டு வந்துள்ளனர்.

English summary

Near Ashokapuram in Coimbatore district, the public protested furiously demanding that the BJP flagpole should not be hoisted in their village. The people of the area protested that they will never allow the BJP in their town.