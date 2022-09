‘பெரியார்’ பெயரில் உணவகமா? கோவை கும்பலுக்கு வந்த கோபம்.. திறப்புநாளில் துவம்சம்! ஊழியருக்கு 36 தையல்

Coimbatore

கோவை: காரமடை அருகே கண்ணார்பாளையத்தில் நேற்று பெரியார் பெயரில் தந்தை பெரியார் உணவகம் திறக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு கும்பல் உள்ளே புகுந்து உணவகத்தை அடித்து உடைத்து உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோவை மாவட்டம் காரமடையை அடுத்துள்ளது கண்ணார்பாளையம் பகுதி. இங்குள்ள நால் ரோட்டில் பிரபாகரன் என்பவர் தந்தை பெரியார் உணவகம் என்ற பெயரில் ஹோட்டல் ஒன்றை நேற்று திறந்தார். திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு ஊழியர்களுடன் நேற்று உணவகத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை பிரபாகரன் செய்து கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அங்கு உள்ளே சென்ற ஒரு கும்பல் பெரியார் உணவகத்தின் உரிமையாளர் பிரபாகருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது. அப்போது கடையின் உரிமையாளரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசியுள்ளனர். அத்துடன் அந்த கும்பல் ஹோட்டலையும் அடித்து நொறுக்கி இருக்கின்றனர்.

