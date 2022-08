கோவையில் பரபரப்பு: குழந்தைகள் உட்பட 7 பேருடன் மழை நீரில் சிக்கிய கார்! போராடி மீட்ட போலீசார்! சபாஷ்

Coimbatore

oi-Mohan S

கோவை : கோவையில், ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் தேங்கியிருந்த மழை நீரில் காருடன் சிக்கித் தவித்த குழந்தைகள் உட்பட 7 பேரை, கடும் போராட்டத்திற்குப் பின்னர் போலீசார் பத்திரமாக மீட்டனர்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், கோவை மாவட்டத்திலும் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று மாலையில் மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் பலத்த மழை கொட்டித் தீர்த்தது. சாய்பாபா காலனி, பீளமேடு, ஆட்சியா் அலுவலகம், ராமநாதபுரம், சிங்காநல்லூர், வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், வடவள்ளி, கவுண்டம்பாளையம், கணபதி, ரயில் நிலையம், ரேஸ்கோர்ஸ் உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியது. மழையால் சாலையில் மழை நீா் தேங்கி அவிநாசி சாலை, உக்கடம், திருச்சி சாலை உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. கோவையில் உள்ள பாலங்களுக்கு அடியிலும் பெருமளவில் மழைநீர் தேங்கியது.

English summary

In Coimbatore, 7 people who were stuck with their car in the rain water that had stagnated under the railway bridge were rescued