புது வீடு கட்டி வீடியோ போட்ட யூடியூப் பிரபலம்..பார்த்துவிட்டு கொள்ளையடிக்க வந்த நபர்-கோவையில் திடுக்

கோவை: கோவையில் வசித்து வரும் பிரபல யூடியூபரின் வீட்டிற்குள் புகுந்து கத்தியை காட்டி மிரட்டி கொள்ளையடிக்க முயற்சித்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. புது வீடு கட்டிய வீடியோவை யூடியூபில் பகிர்ந்து இருந்ததை பார்த்து கொள்ளையடிக்கும் ஆசையில் புதுவையில் இருந்து கொள்ளையன் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

தற்போதைய காலத்தில் ஸ்மார்ட் போன்கள் பெருகிவிட்டதால் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற வீடியோ தளங்களை அதிகம் பேர் விரும்பி பார்க்கின்றனர்.

அதேபோல் யூடியூப்களில் வீடியோ வெளியிடும் கண்டெண்ட் கிரியேட்டர்களுக்கு கணிசமான தொகையை யூடியூப் நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது.

English summary

An incident has taken place where a famous YouTuber living in Coimbatore broke into the house and threatened to rob it with a knife. It is said that the robber came from Puduvai with the desire to rob after seeing the video of the construction of a new house shared on YouTube.